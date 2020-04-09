شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبى خاص لعماد فتحى فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، برنامجا تدريبيا خاصا لعماد فتحى لاعب وسط الفريق العائد من رحلة علاج بالرباط الصليبى بعد تعافيه ودخوله مرحلة التدريبات بدون كرة.

ويأمل طارق العشرى فى استعادة مجهودات اللاعب خلال فترة التوقف الحالية بسبب انتشار وباء كورونا شريطة تنفيذ البرنامج التأهيلى الموضوع له بشكل جيد فى المنزل، فى إطار الخطة الموضوعة من المدير الفنى للفريق البورسعيدى لكافة اللاعبين فى المنازل.

وكان عماد فتحى قد انتقل للمصرى بصحبة زميله بهاء مجدى فى بداية الموسم الحالى قادمين من الزمالك فى صفقة بيع نهائي، بناءً على رغبة إيهاب جلال المدير الفنى السابق للفريق، وفى ظل تأقلم عماد فتحى مع الفريق أصيب بالرباط الصليبى.

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وغرم عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى، عماد فتحى لاعب وسط الفريق مالياً طبقا للائحة المفروضة على اللاعبين، حال ظهور أحدهم عبر وسائل الإعلام دون العودة إليه.

وظهر عماد فتحى فى أحد البرامج التليفزيونية الأسبوع الماضى، بجانب كريم العراقى الظهير الأيمن للفريق، ما أدى لفرض عقوبة مالية على الثنائى طبقا للائحة.

وأجرى اللاعب مكالمة هاتفية بعبد الظاهر السقا لمعرفة أسباب العقوبة ليتضح أن صانع ألعاب الزمالك السابق لا يعرف بالقرار من الأساس بسبب تغيير هاتفه المحمول وعدم وجوده على جروب الواتس آب.

ورغم اقتناع السقا بمبررات اللاعب، خاصة أنه كان بعيدا عن الفريق الفترة الماضية بسبب تواجده بألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبى، إلا أنه رفض إلغاء العقوبة، مؤكدا له أنه فرض نفس العقوبة على زميله كريم العراقى، ولابد من توقيعها عليه أيضا وهو ما تفهمه اللاعب فى النهاية.