شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب الزمالك بـ275 ألف دولار ويكشف قانونية حجز مكافأة دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو اتحاد الكرة أن الزمالك مازال مديناً للجبلاية بمبلغ 275 ألف دولار قيمة مستحقات ومديونيات على النادى لصالح الاتحاد، كما تم إرسال هذا الأمر إلى وزير الرياضة رداً على شكوى الأبيض ضد الجبلاية بداعى خصم المستحقات التى تصله من الكاف.

وكان اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تلقى خطابًا رسميًا من وزارة الشباب والرياضة تستفسر فيه عن أزمة مستحقات الزمالك لدى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف".

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وأرسل الكاف 275 ألف دولار للزمالك عن طريق اتحاد الكرة من قيمة مكافآت الصعود لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحصل اتحاد الكرة على هذه المبالغ كجزء من ديون الزمالك لدى الجبلاية ويجهز مسئولو اتحاد الكرة ردًا على وزارة الرياضة يُفيد بأن المدير المالي للزمالك وقع على موافقة بحصول الاتحاد على هذه المبالغ لتسديد مديونيات النادي.

من ناحية أخرى، تمسك أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بوجود بند الـ8 سنوات في لائحة النظام الأساسي الجديدة علي أن يتم تطبيقه علي الجميع سواء فى منصب الرئيس أو الأعضاء، وكذلك بأثر رجعى بما يعني تطبيقه على أعضاء المجلس السابق الذين تواجدوا لدورتين متتاليتين.