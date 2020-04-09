شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: لا مانع من استمرار فتحى مع الأهلى.. بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد بلال، نجم الأهلى السابق، أن استمرار أحمد فتحى فى الأهلى قرار لا مانع فيه، فى حال احتياج الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر له فى الفترة المقبلة.

وأضاف بلال، فتحى لا يزال موجودا داخل جدران النادى، ومسألة فشل المفاوضات وإعادتها مجدداً وفق رؤية الجهاز الفنى وإدارة النادى فقط.

ونشر أحمد فتحى لاعب فريق الأهلى عبر ستورى إنستجرام صورة للرسالة من أحد مشجعى القلعة الحمراء يطالبه بالبقاء داخل القلعة الحمراء، وجاء نص الرسالة كالتالى: "متمشيش يا فتحى مش هنعرف نعوض روحك اللى فى الملعب دى تانى ورجولتك تغور كنوز الدنيا قصاد فرحه جماهير الأهلى بيك فكر فيها تانى وربنا يجعل الخير فى وجودك فى الأهلى".

Advertisements

وأبلغ أحمد فتحى، نجم دفاع الأهلى، مؤخرا إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، قبل أن يتعثر انضمامه إلى صفوف بيراميدز.

وأكد مسئولو الأهلى أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحى مقابلا يليق بخبراته، والذى وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه فى الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز فى مفاوضات قوية مع أحمد فتحى حيث تم اغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه فى الموسم وإعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادى نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبة حمله شارة القيادة فى ظل وجود النجم عبد الله السعيد.

وعرض الأهلى على أحمد فتحى إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، بينما أكد مسئولو الأهلى للجوكر أنه سيكون قائد الفريق حتى اعتزاله وهو العرض الذى رفضه فتحى فى نهاية الأمر.