"ستكون الإصابات كارثية".. الاتحاد السكندري يعلق على تلاحم الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

علّق طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، على تلاحم الدوري إذا استكمل الموسم الحالي من البطولة المحلية.

وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الخميس :"لا أحد يعلم حتى الآن عودة الدوري من عدمه".

وتابع :"اتحاد الكرة نفسه لا يعلم أي شيء عن عودة الدوري أو سيتم إلغاء الموسم، هناك صمت رياضي مثير بشأن هذا الملف وهو أمر صعب".

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وواصل المدير الفني للاتحاد السكندري تصريحاته :"أتمنى عودة الدوري، ولكن بشكل منتظم، ولا يكون على حساب الحالة الصحية للاعبين أو المنظومة".

وعن التحام الموسم بالنسخة القادمة من الدوري، كشف :"هذا أمر صعب، ستكون إصابات اللاعبين كارثية سواء على الأندية أو المنتخب".

وأكمل :"من وجهة نظري أن يتم عقد جلسة بين اللجنة الخماسية والأندية لحسم هذا الأمر بنهاية الشهر الحالي سواء باستكمال الدوري أو إلغاؤه".

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري أعلن أمس الأربعاء تمديد تعليق الدوري عقب قرارات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتمديد حظر التجوال لأسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.