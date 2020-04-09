طنطا لمصراوي: من الأفضل إلغاء الدوري.. الأمور غير واضحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا، أن على اتحاد الكرة المصري إلغاء الدوري خلال الموسم الجاري، على أن تنطلق النسخة الجديدة في يونيو المقبل.

المدير الفني لطنطا قال في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" اليوم الخميس :"اتحاد الكرة أصدر قرارًا بتأجيل الدوري لنهاية الشهر، وأتوقع أن يتم التأجيل مجددًا لعدم وضوح الرؤية".

وتابع :"أفضل الإلغاء، في حال عودة الدوري ستكون في احتياج شهر على الأقل لخوض فترة إعداد نظرًا للظروف الحالية".

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وواصل :"الدوري حتى ينتهي سنحتاج ثلاثة أشهر على الأقل حيث سيبدأ من يونيو ينتهي في سبتمبر مما يعني وجود تلاحم في الموسم الجديد".

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اتخذ قرارًا بتمديد الحظر لمدة أسبوعين الأمر الذي جعل اتحاد الكرة يقرر تأجيل استئناف الدوري حتى نهاية الشهر الجاري بسبب فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن الدوري شهد إقامة 18 جولة حيث يتصدر الأهلي ترتيب المسابقة بـ49 نقطة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.