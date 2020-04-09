"اتحاد الكرة ضعيف والإلغاء الحل".. المصري يعلن موقفه من استكمال الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

كشف محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أنه من الصعب استكمال مسابقة الدوري هذا الموسم.

وأضاف نائب رئيس المصري في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم الخميس :"اتحاد الكرة ضعيف، كان لابد أن يعلن إلغاء الدوري الآن لكي تحسم الأندية أمورها وتستعد للموسم الجديد".

وتابع :"الدوري في حال استكماله سيكون في شهر يونيو على أن ينتهي في سبتمبر، وبالتالي إقامة الدوري الجديد سيكون في نوفمبر".

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وأكمل :"الأهم الآن هو سلامة اللاعبين في الفترة الحالية لذلك من الصعب عودة الدوري والحل الآن هو الإلغاء".

وأنهى :"الأمور تزداد سوءًا من الناحية المادية لأننا ندفع رواتب اللاعبين من جيوبنا".

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري أصدر قرارً أمس الأربعاء بتمديد تعليق المسابقات المحلية لآخر الشهر الجاري بعد قرارات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتمديد الحظر لأسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.