"نحتاج 8 أسابيع".. المقاولون يوضح لمصراوي موقفه من استكمال الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

صرح محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن بطولة الدوري لا تحتاج سوى ثمانية أسابيع فقط لإنهاء المسابقة في الموسم الحالي.

وأضاف المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الخميس :"نتمنى عودة الدوري، لكن الأهم في الفترة الحالية هو سلامة الجميع".

وتابع :"حتى هذه اللحظة لا يوجد أي ملامح بشأن عودة المسابقة من جديد مرة أخرى".

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وحول كيفية التواصل مع اللاعبين، كشف :"نلجأ للتواصل الإلكتروني مع اللاعبين للإشراف على تداريبهم في المنزل بشكل يومي".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أصدر قرارًا أمس الأربعاء بتمديد تعليق المسابقات المحلية عقب قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتمديد الحظر حتى نهاية الشهر الحالي للحد من انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن المقاولون العرب يحتل الترتيب الثاني في مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الأهلي متصدر الترتيب.