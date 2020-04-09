محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي مدني:
وضعت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية التشكيل المثالي للبريميرليج في موسم 2019-2020 بناء على التحليل الاحصائي الخاص بها، وجاء محمد صلاح على رأس الهجوم.
وقالت الشبكة واسعة الانتشار أن الثنائي محمد صلاح وساديو ماني اكتسحا وتفوقا بفارق كبير عن أي منافس على مستوى مركزي الجناح الهجومي.
وأوضحت: "على مستوى الهجوم، الأمر كله متعلق بالأجنحة، ومجددًا يتفوق ثنائي ليفربول على كافة المنافسين، فمحمد صلاح وساديو ماني حصلا على نسبة مشاركة كبيرة وحلا في قمة المقدمة الهجومية."
وتابعت: "الثنائي سجل 30 هدفًا وصنع 13، و88 فرصة، و93 محاولة نجاحة للمرور بالكرة."
وتكون التشكيل من:
حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.
خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجل فان دايك، جيمس تاركوفسكي، أندي روبرتسون.
خط الوسط: كيفن دي بروين، جيمس ماديسون، جاك جريليش.
خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، راؤول خيمينيز.
كانت هذه تفاصيل خبر "تفوق كاسح".. محمد صلاح وماني يقودان تشكيل "الاحصاءات" المثالي في بريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.