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نادي ساوثهامبتون يقرر تخفيض رواتب اللاعبين والمدربين

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قرر نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، تخفيض أجور اللاعبين والمدربين، بعدما وافقوا على التخلي عن جزء من رواتبهم لمدة 3 شهور، بدايًا من شهر أبريل، ومايو، ويونيو.
وأشارت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن ساوثهامبتون قام بتخفيض الرواتب، ليصبح أول نادي في ، يطبق ذلك القرار.
وأضافت الصحيفة، أن باقي الأندية بالدوري

الإنجليزي، سيقوموا ذلك الأمر أيضًا على خطى ساوثهامبتون، مشيرة إلى أن اللاعبين يرفضون التنازل عن أموالهم، لصالح الأندية، لأن الأندية تتحصل على أرباح مالية ضخمة، وأن يصب في صالح الملاك فقط.

 

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