نادي ساوثهامبتون يقرر تخفيض رواتب اللاعبين والمدربين

قرر نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، تخفيض أجور اللاعبين والمدربين، بعدما وافقوا على التخلي عن جزء من رواتبهم لمدة 3 شهور، بدايًا من شهر أبريل، ومايو، ويونيو.
وأشارت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن ساوثهامبتون قام بتخفيض الرواتب، ليصبح أول نادي في الدوري الإنجليزي، يطبق ذلك القرار.
وأضافت الصحيفة، أن باقي الأندية بالدوري
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