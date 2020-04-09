معروف يوسف يبدي موافقته على تمديد إعارته مع المقاولون

أبدى النيجيري معروف يوسف لاعب وسط المقاولون العرب، موافقته بتمديد إعارته مع ذئاب الجبل، في حال عدم رغبة الزمالك بعودته في الموسم المقبل، مؤكدًا سعادته باللعب تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني للمقاولون.
أضاف اللاعب أن يوافق على مواصلة تواجده مع المقاولون، حيث عاد للتألق مع ذئاب الجبل، لكنه ينتظر موقف الزمالك من ضمه، الموسم المقبل، وفي حال عدم حاجة الأبيضله سيستمر اللاعب النيجيري.
ويعد معروف يوسف من العناصر الأساسية لتشكيل المقاولون العرب، الذي يعتمد عليه عماد النحاس بشكل كبير، لما يملكه من إمكانات جيدة وتمريرات حاسمة.
كان المقاولون العرب، أستعار النيجيري معروف، الصيف الماضي، لمدة عام، وتسعى إدارة النادي لتجديد الإعارة.
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