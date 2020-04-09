شوبير: الأزمة المالية ستمنع الزمالك من ضم أحمد فتحي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن نادي الزمالك لن يستطيع ضم أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قال شوبير، في تصريحات إذاعية: "الأزمة المالية

ستمنع الزمالك من ضم أحمد فتحي، في الصيف المقبل، خصوصًا أن اللاعب لن يحصل على أقل من 11 مليون جنيه في الموسم"، مضيفًا: "هل لو عرض الزمالك على فتحي 5 ملايين جنيه في الموسم سيوافق".

وأوضح: "انضمام أحمد فتحي إلى نادي بيراميدز، أصبح أمرًا صعبًا للغاية".

وأوضح: "لو كان الأهلي في حاجة لخدمات فتحي، أتمنى الإبقاء عليه، ولكن القرار النهائي سيكون لمحمود الخطيب رئيس النادي".