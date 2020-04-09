اتحاد الكرة يرفض مد قرار اعتبار لاعبي شمال أفريقيا محليين

رفض مسئولو اتحاد الكرة مد قرار اعتبار لاعبي شمال أفريقيا محليين حال إلغاء الدوري الموسم الحالي. إلغاء الدوري الموسم الحالي. قال مسئولو الجبلاية إن هذا القرار كان ساريًا لمدة موسم واحد، وهو الموسم الحالي، ولن يتم مد القرار حال إلغاء الدوري.

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