كروس: تصريحاتي بشأن تخفيض الأجور فُهمت بشكل خاطئ

أكد الألماني تونس كروس، نجم وسط فريق ريال مدريد الإسباني، أن تصريحاته الأخيرة بشأن التبرع لمواجهة فيروس كورونا، تمت ترجمتها بشكل خاطئ من الإعلام الإسباني.
تعرض كروس لانتقادات شديدة بعد تصريحه الأخير، بعدما قال إن تقليل الأجور مثل التبرع العبثي، أنا أؤيدأن الأندية يجب أن تدفع رواتب اللاعبين كاملة، وكل شخص يقدم أشياءً معقولة.
قام كروس بكتابة تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من المحتمل أن تصريحاتي تم ترجمتها بشكل غيرصحيح، أو البعض لا يريد فهمها، منذ اللحظة الأولى، رأيي يعرفه الجميع، هو هذا، إذا تمكنا من مساعدة العمال في النادي، من المنطقي التخلي عن جزء من رواتبنا لأجلهم، وهو أمر تم تحقيقه اليوم.
أعلن نادي ريال مدريد عن خفض رواتب اللاعبين والمدربين، والموظفين بالنادي بنسبة 10-20%، وفقًا للظروف التي ستحدث بنهاية الموسم الجاري.
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