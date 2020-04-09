رفض الكونغولى جاكسون موليكا، نجم فريق مازيمبى، فكرة الرحيل للنادى الأهلى فى الموسم المقبل بعد تلقيه اتصالات عبر بعض الوسطاء للتعاقد معه.

وقال توفيق خالد، مدير أعمال اللاعب، إن فكرة الرحيل للأهلى أو أى فريق عربى ستكون صعبة فى ظل وجود عروض أوروبية للتعاقد مع اللاعب فى المرحلة المقبلة وعلى رأسها مارسيليا الفرنسى وبازل السويسرى. بعض الوسطاء للتعاقد معه.وقال توفيق خالد، مدير أعمال اللاعب، إن فكرة الرحيل للأهلى أو أى فريق عربى ستكون صعبة فى ظل وجود عروض أوروبية للتعاقد مع اللاعب فى المرحلة المقبلة وعلى رأسها مارسيليا الفرنسى وبازل السويسرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكيله: موليكا يحرص على الانتقال لأوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.