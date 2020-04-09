العروض الأوروبية تنهال على رمضان صبحي.. والأخير يؤكد حلمه بالاحتراف

تلقى رمضان صبحي، جناح النادي الأهلي، الذى تنتهى إعارته إلى الفريق بنهاية الموسم الحالى، من جانب ناديه هيديرسفيلد تاون الإنجليزى، عروضً عدة فى الفترة الماضية، من فيورنتينا الإيطالى، وأيضاً قاسم باشا التركى، بخلاف عرض من فريق إنجليزى، ومازال نادر شوقى، وكيل اللاعب، يقوم بتسويقه فى بعض الدوريات الأوروبية للحصول على عروض أفضل فى الفترة المقبلة.

بدأ مسئولو لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، فى تجهيز قائمة للاعبين المرشحين للانضمام للفريق فى مركز الجناح الأيسر، وخلافة رمضان صبحى نجم الفريق.

وأعلن رمضان صبحى، أنه يحلم بالرحيل إلى أوروبا فى المرحلة المقبلة وهو هدفه الأكبر الذى يسعى لتحقيقه فى الفترة التالية، موضحاً أنه يعتز بالنادى الأهلى ولكن خياره الأول

سيكون الرحيل إلى أوروبا من جديد.

ومع تصريحات رمضان صبحى أصبحت الأمور تسير فى اتجاه عدم التفاوض لتجديد إعارة اللاعب أو شرائه نهائياً، رغم رغبة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأحمر، فى بقاء رمضان تحديداً، وتأكيداته بأنه لا يملك بديلًا لرمضان صبحى فى المرحلة المقبلة.

بدأ مسئولو لجنة التخطيط التفكير فى التعاقد مع أحد اللاعبين السوبر من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر بجناح هجومى على أعلى مستوى فى الفترة التالية.