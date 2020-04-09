المهن الرياضية تتبرع بمليون جنيه لتحيا مصر وجزيرة الورد 2 مليون لمستشفى المنصورة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تبرع نقابة المهن الرياضية بمبلغ مليون جنيه لحساب صندوق تحيا مصر فى ضوء موافقة مجلس إدارة النقابة تفعيلاً لدورها المجتمعى ومساندة ودعم الحكومة المصرية فى إجراءاتها المتخذة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت نقابة المهن الرياضية بياناً أوضحت فيه تبرعها لصندوق تحيا مصر فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، وتكاتف مؤسسات الدولة لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا ودعم الأداء المتميز للحكومة بتوجيهات القيادة السياسية الواعية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى ملأ قلوب المصريين فخراً واطمئناناً.

وفى ذات السياق قام نادى جزيرة الورد بالمنصورة بالتبرع بمبلغ 2 مليون جنيه وذلك من خارج حسابات الموازنة المخصصة للنشاط بالنادى لصالح مستشفى المنصورة وذلك في إطار دعم جهود الدولة لمواجهة تداعيات وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بمبادرة نقابة المهن الرياضية ووجه الشكر لمجلس إدارة نادى جزيرة الورد وجميع أعضائه ، لحرصهم على التبرع والمساهمة فى مواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا ، مشيراً إلى حرص الجميع على التكاتف والتلاحم مع جهود الدولة المصرية خلال هذه الفترة لمواجهة تلك الأزمة العالمية وتداعياتها على كافة الأصعدة. وتكاتف مؤسسات الدولة لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا ودعم الأداء المتميز للحكومة بتوجيهات القيادة السياسية الواعية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى ملأ قلوب المصريين فخراً واطمئناناً.وفى ذات السياق قام نادى جزيرة الورد بالمنصورة بالتبرع بمبلغ 2 مليون جنيه وذلك من خارج حسابات الموازنة المخصصة للنشاط بالنادى لصالح مستشفى المنصورة وذلك في إطار دعم جهود الدولة لمواجهة تداعيات وانتشار فيروس كورونا المستجد.وأشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بمبادرة نقابة المهن الرياضية ووجه الشكر لمجلس إدارة نادى جزيرة الورد وجميع أعضائه ، لحرصهم على التبرع والمساهمة فى مواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا ، مشيراً إلى حرص الجميع على التكاتف والتلاحم مع جهود الدولة المصرية خلال هذه الفترة لمواجهة تلك الأزمة العالمية وتداعياتها على كافة الأصعدة.

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