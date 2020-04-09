الجزيرة يخصص مبني بالفرع الجديد للحجر الصحى ووزير الرياضة يشكرهم

خلال مكالمه هاتفية مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعلن المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة نادى الجزيرة عن إتاحة مبني بالكامل داخل الفرع الجديد لنادى الجزيرة بمدينة 6 أكتوبر وذلك تحت تصرف وزارة الصحة المصرية لاستخدامه للحجر الصحى .

و أعرب الدكتور أشرف صبحى للمهندس عمرو جزارين رئيس نادى الجزيرة تقديره لمجلس إدارة النادى ولجميع أعضائه لحرصهم على المشاركة في تقديم الدعم للمنظومة الصحية المصرية لإعانتها في جهودها لمواجهة

مشيراً أنه يثمن تلك المبادرات المجتمعية التي يقدمها العديد من المؤسسات

ومن جانبه اكد عمرو جزارين أن نادى الجزيرة كمؤسسة رياضية مصرية لا تنفصل عن المجتمع المصرى وتسعى دائماً لأن تكون جزءاً من الحلول المتاحة لدى الدولة لمواجهة أية أزمات او مشكلات وخاصة تلك الأزمة التي تضرب جميع دول العالم ، مؤكداً أن المبنى الذى تم تخصيصه هو مبني جديد بالكامل تم إنشاؤه مؤخراً ضمن مرافق ومنشآت الفرع الجديد والذى قام بافتتاحه المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورافقه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال نهاية شهر فبراير الماضى. تقديم الدعم للمنظومة الصحية المصرية لإعانتها في جهودها لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيراً أنه يثمن تلك المبادرات المجتمعية التي يقدمها العديد من المؤسسات الرياضية والرياضيين أيضاً لأنهم جزء من النسيج الوطنى للمجتمع المصرى بما يدفعهم الوقوف دائماً للوقوف إلى جانب وطنهم وخاصة في تلك الأزمة التي يواجهها العالم أجمع.ومن جانبه اكد عمرو جزارين أن نادى الجزيرة كمؤسسة رياضية مصرية لا تنفصل عن المجتمع المصرى وتسعى دائماً لأن تكون جزءاً من الحلول المتاحة لدى الدولة لمواجهة أية أزمات او مشكلات وخاصة تلك الأزمة التي تضرب جميع دول العالم ، مؤكداً أن المبنى الذى تم تخصيصه هو مبني جديد بالكامل تم إنشاؤه مؤخراً ضمن مرافق ومنشآت الفرع الجديد والذى قام بافتتاحه المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورافقه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال نهاية شهر فبراير الماضى.

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