ملف حراس الزمالك على مائدة كارتيرون

شدد مسئولو نادي الزمالك على أن ملف حراسة المرمى على مائدة الفرنسى باتريس كارتيرون، وأن مصير أى من عواد أو محمد صبحى يتوقف علىحاجة الفريق لخدماتهما.
ويرى مسئولو النادي أنه من غير الطبيعى أن يرحل عواد بشكل نهائى، رغم القيمة المالية الكبيرة التى انضم بها للزمالك، بجانب قناعة النادى به كمستقبل لمركز حراسة المرمى.
يدعم كارتيرون وجهة نظر إدارة النادى فى إلغاء المسابقة للموسم الحالى، على أن تنتظم المسابقة فى موعدها للموسم الجديد.
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