جناح الإسماعيلي بديلاً لرمضان صبحي في الأهلي

صدم “رمضان صبحي” إدارة النادي الأهلي، بعدما أعلن رغبته في الرحيل، من أجل تحقيق حلمه بالاحتراف في أوروبا مرة أخرى، بعد تجربته الفاشلة مع ستوك سيتي وهدرسفيلد.

وكان “رمضان صبحي”، قد انضم إلى صفوف “الأهلي” في الميركاتو الشتوي 2018، قادمًا من صفوف هدرسفيلد، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترليني، قبل أن يُجدد المارد الأحمر فترة الإعارة لمدة موسم جديد، مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.

وحاولت إدارة النادي الأهلي في الفترة الماضية فتح باب التفاوض مع نادي هدرسفيلد، من أجل شراء عقد رمضان صبحي بصفة نهائية، إلا انهم واجهوا مماطلة من اللاعب ووكيل أعماله، ليقرروا تعليق المفاوضات.

وصرح رمضان صبحي لقناة “TEN” أنه يتمنى الاستمرار في مشوار الاحتراف ليحسم بذلك الجدل حول مستقبله مع الأهلي، قائلاً: “لا أريد أن تغضب مني جماهير النادي الأهلي، هذا حلمي وأتمنى تحقيقه”.

جناح الإسماعيلي أحد حلول صدمة رمضان صبحي

وكشف مصدر مُقرب من إدارة النادي الأهلي، أن “عبد الرحمن مجدي” لاعب الإسماعيلي مرشح بقوة، ليكون بديلاً لرمضان صبحي في المارد الأحمر.

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وأشارت تقارير صحفية، أن احد اعضاء لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أكد ان الإدارة ستدخل في مفاوضات مع نادي الإسماعيلي في الفترة القادمة بشأن التعاقد مع عبد الرحمن مجدي في الميركاتو الصيفي المُقبل.

ويُجيد “عبد الرحمن مجدى” اللعب فى مركزى الجناح الأيمن والأيسر، كما أنه يمتاز بالسرعة والتسديدات القوية، وأثبت اللاعب الشاب قدراته مع منتخب مصر الأولمبي، حيث ساهم في تحقيق بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، في العام الماضي.

وأكد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في وقت سابق، أنه تلقى عدة عروض محلية خلال الفترة الأخيرة، قائلاً: “الإسماعيلي هو من صنع اسمي، ولن أرحل إلا بعرض مناسب وبموافقة إدارة النادي”.

وخاض عبد الرحمن مجدى 16 مباراة مع الإسماعيلي في الدوري المصري، وساهم في تسجيل 3 أهداف، حيث احرز هدف وحيد، وقدم تمريرتين حاسمتين.