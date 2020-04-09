كشفت صحيفة “دياريو سبورت” الإسبانية، أن جائحة الفيروس التاجي والتأثير الاقتصادي اللاحق يتحكم في مصير “جان كلير توديبو”، لاعب فريق برشلونة المُعار إلى “شالكه” الألماني.

المدافع البالغ من العمر 20 عامًا، خرج من “برشلونة” إلى شالكه على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي الماضي، مقابل 1.5 مليون يورو مع أحقية الشراء مقابل 25 مليون يورو، مع وجود بند في العقد في حالة شراء شالكه للمدافع الفرنسي يُتيح لبرشلونة استعادة اللاعب مرة اخرى مقابل 50 مليون يورو.

واستقبلت جماهير برشلونة خبر مغادرة “توديبو” بغضبًا شديد، ووجهت انتقادات لاذعة إلى الإدارة، لانهم لم يعوضوا رحيل المدافع الشاب، وفي نفس الوقت الفريق كان في حاجة إلى خدماته في الخط الخلفي لكثرة اصابات “صامويل أومتيتي“.

وأجرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” في وقت سابق، إستفتاء شارك فيه عدد كبير من جمهور البلوجرانا، على موقع الصحيفة الإلكتروني، بخصوص المدافع الذي يريده الفريق في الموسم المقبل، وكانت الخيارات في هذا الإستفتاء، بين “ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس، ولويز فيليبي لاعب لاتسيو، ورونالدو أراخو لاعب أكاديمية لاماسيا، وجان كلير توديبو لاعب برشلونة المعار لشالكه.

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وفضل جمهور برشلونة عودة “توديبو”، حيث صوت 45% من المشاركين لعودة اللاعب الفرنسي، و33% للإعتماد على أراخو، و15 % للتعاقد مع دي ليخت، و7% للتعاقد مع لويز فيليبي.

توديبو يقترب من العودة إلى برشلونة

وكشف التقرير الذي نُشر في صحيفة “دياريو سبورت”، أن شالكه لن يُفعل بند شراء توديبو من برشلونة في الميركاتو الصيفي المُقبل، بسبب الأزمة الإقتصادية التى يمر بها النادي نتيجة توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضافت، أن السيناريو الأكثر ترجيحًا، هو أن شالكه سيطلب الآن تمديد إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم بدلاً من مغادرته في يونيو القادم، لتقترب بذلك عودة المدافع الشاب إلى برشلونة من جديد بعد انتهاء الموسم الحالي.

يذكر ان “توديبو” انضم إلى برشلونة قادمًا من صفوف “تولوز” الفرنسي، في الميركاتو الشتوي 2019، مقابل مليون يورو فقط، وبعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف.