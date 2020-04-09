شكرا لقرائتكم خبر عن كريسبو: ميسي أكبر بكثير من كونه لاعب كرة قدم رائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الأرجنتيني هرنان كريسبو نجم نادي إنتر ميلان وتشيلسي الأسبق، بموهبة ومهارة مواطنه ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة داخل المستطيل الأخضر، مشيرا إلى أنه أكبر بكثير من كونه لاعب كرة قدم رائع.

وقال كريسبو- في تصريح لصحيفة «أولي» الأرجنتينية اليوم الخميس: «من الصعب جدًا على أي شخص أن يكون ميسي، ولا يمكن لأحد أن يضع نفسه في مكانته في ذلك الوقت، أو في مكانة مارادونا، فهذا الثنائي من المستحيل معرفة ما يفكران فيه».

وأضاف:«يُسعدني رؤية ميسي يلعب للمنتخب، وكأرجنتيني أتمنى أن أراه بطلا للعالم، فميسي لاعب بمستوى عالٍ للعديد من السنوات، ويتلقى الضربات ويقوم ويواجه، ويعمل دائمًا.. وإن لم يفز بكأس العالم، وبعيدًا عن اللقب، فهذا لم يؤثر في شئ فحين تفكر في الأمر، فإن كرة القدم هي التي تدين لميسي».