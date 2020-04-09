شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بعيد ميلاد الساحر «جوزيه»: صائد البطولات في أدغال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التدوينات «تويتر» بعيد ميلاد البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للقلعة الحمراء، وكتبت الصفحة، «صائد البطولات في أدغال أفريقيا.. لقب بالساحر وهو أسطورة.. معشوق الجماهير مانويل جوزيه.. كل عام وأنت بخير».

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ويحتفل الساحر مانويل جوزيه، اليوم بعيد ميلاده رقم 74، وهو من مواليد 9 أبريل عام 1946 في مدينة سانت أنطونيو البرتغالية.

جوزيه اسم له شعبية كبيرة بين عشاق النادى الأهلى بفضل النتائج والبطولات الكبيرة التي حققها مع الفريق طوال فترة قيادته للقلعة الحمراء، وأعلن المدرب البرتغالى الشهير اعتزاله التدريب نهائيًا بعد مشوار مرصع بالإنجازات والبطولات.

وحصل جوزيه مع الأهلى على 21 لقبًا هي: «بطولة الدورى العام وفاز بها 6 مرات، وبطولة كأس مصر وفاز بها مرتين بطولة كأس السوبر المصرى وفاز بها أربع مرات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وبطولة السوبر الأفريقى أربع مرات، فيما شارك في بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات حصل في المشاركة الأولى والثالثة على المركز السادس، وفى الثانية على الميدالية البرونزية.