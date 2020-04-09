شكرا لقرائتكم السومة يرحب بأي قرار يخص تخفيض رواتب اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب السوري عمر السومة مهاجم أهلى جدة، بأى قرار لتخفيض رواتب اللاعبين من الإتحاد السعودى لكرة القدم أو وزارة الرياضة.

قال مهاجم أهلى جدة فى تصريحات نشرتها صحيفة "الرياضية"السعودية، إنه على إستعداد لتقبل أى قرار صادر من الإتحاد السعودى أو وزارة الرياضة لتخفيض رواتب اللاعبين، مؤكداً على ضرورة مساعدة الاندية فى الازمة الإقتصادية التى تسبب فيها فيروس كورونا المستجد.

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أضاف: "أعيش في السعودية منذ 6 أعوام وخير هذا البلد علي ورزقي منه لذلك أنا مستعد للمساهمة في أي أمر يطلب مني".

تابع: "النادي الأهلي له فضل كبير علي ومصدر رزقي منه، ومهما قدمت له لن أوفيه حقه وأنا جاهز لمساعدته في أي وقت يطلب مني حتى لو اضطريت إلى التخفيض من راتبي".

كان النجم السوري عمر السومة، قد إنضم إلى الأهلى السعودي في موسم 2014-2015، وحقق معه من الألقاب أبرزها لقب الدوري بعد غياب طويل ولقب كأس الملك، كما حقق لقب هداف الدوري السعودي مرتين متتالية.