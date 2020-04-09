شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطالب الزمالك بـ275 ألف دولار جديدة لإنهاء أزمة الديون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن الزمالك مازال مديون للجبلاية بمبلغ 275 ألف دولار قيمة مستحقات ومديونيات على النادي لصالح الاتحاد، كما تم إرسال هذا الأمر إلى وزير الرياضة ردا على شكوى الابيض ضد الجبلاية بداعى خصم المستحقات التى تصله من الكاف.

وأوضح مسئولو الجبلاية إن الاتحاد يحق له مصادرة أي أموال مقبلة للزمالك لحين سداد مديونياته والمدير المالي للنادي وقع على موافقة بذلك.

يذكر أن وزير الرياضة تلقى شكوى من الزمالك ضد اتحاد الكرة بسبب حصوله على مبلغ 275 ألف دولار مرسلة للأبيض من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، قيمة مكافآت الفوز بالسوبر الأفريقي والصعود لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.