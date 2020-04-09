شكرا لقرائتكم قطة مصر السمراء.. سان جينيان الفرنسى يعلن ضم رحاب جمعة لمدة موسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إعلن نادى سان جينيان الفرنسى عن التعاقد مع رحاب جمعة نجمة اليد المحترفة فى فرنسا ، لمدة سنة ، بعد إنهاء تعاقدها مؤخرا مع نادى سامبر .

و تطمح رحاب جمعة فى الصعود مع فريقها الجديد إلى الدورى الممتاز ، بعد هبوطه إلى الدرجة الثانية ، حيث أعلنت صفحة النادى منذ قليل عن التعاقد مع رحاب جمعة .



رحاب

أعلنت رحاب جمعة، لاعب كرة اليد المحترفة فى صفوف نادى سامبر الفرنسي، رحيلها عن الفريق ، مؤخرا وقالت رحاب جمعة، عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك: صباح الخير عليكم جميعا، حان وقت رحيلى من نادى سامبر وأودع النادى والجمهور الجميل، لعبت عامين معكم واتعرفت على ناس وشخصيات رائعة، أتمنى لكم الأفضل فى القادم، وأتمنى نلتقى فى يوم، توقعاتكم ليا فى الجاى؟".

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ولعبت رحاب جمعة فى الدورى الفرنسى سنوات عديدة حتى تزوجت من فرنسى خلال رحلة احترافها فى فرنسا .

ويشهد الدورى الفرنسى لكرة اليد حالياً فترة توقف بسبب فيروس كورونا المستجد، وكانت رحاب جمعة قد أكدت من قبل أنها تمارس الرياضة فى المنزل بتدريبات بدنية خفيفة للحفاظ على اللياقة لحين عودة النشاط مرة أخرى قبل أن تعلن عن رحيلها من صفوف سامبر.

وأوضحت رحاب جمعة أن اتباع التعليمات يجب أن يطبق على الجميع، خاصة فى السوبر ماركت الذى يتردد عليه الكثيرون لشراء أغراضهم اليومية لتفادى إنتشار فيروس كورونا، مؤكدة أنها ملتزمة تماما وزوجها الفرنسى بتطبيق جميع التعليمات التى أعلنتها الحكومة الفرنسية من أجل عدم تفاقم انتشار الفيروس.