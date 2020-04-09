شكرا لقرائتكم فايلر يدرس تقريرا عن رباعى الأهلى المعار لسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تقريراً تلقاه مؤخراً عن رباعي الفريق المُعار لنادي سموحة وهم ، كريم يحيى وصلاح محسن وناصر ماهر وفوزي الحناوي من أجل متابعة هذا الرباعي وتحديد مصيره من العودة للقلعة الحمراء أو البقاء في النادي السكندري أو الرحيل لأي نادً أخر على سبيل الإعارة.

ويمتلك الاهلي عدد كبير من اللاعبين المُعارين في أندية محلية ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في حسم مصير هؤلاء المُعارين خلال الفترة المقبلة وستكون الكلمة الأولى والأخيرة بالطبع للمدرب السويسري رينيه فايلر الذي يعكف حالياً على دراسة هذا الملف حالياً.

ويرغب الرباعي الأهلاوي المُعار لسموحة وتحديداً الثلاثي ناصر ماهر وصلاح محسن وكريم يحيى في حسم مصيره من العودة للقلعة الحمراء من عدمها خاصة وأن تقارير عديدة أشارت مؤخراً إلى أن الاهلي يُفكر في إستعادة أكثر من لاعب مُعار لسموحة يأتي في مقدمتهم كريم يحيى لتعويض أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الذى سيرحل بنهاية الموسم الجاري لعدم تجديد عقده مع النادي.

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من ناحية أخرى ، أبلغ رينيه فايلر مسئولو النادي أنه بحاجة للسنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق، وأنه لا يفكر في إعارته أو الاستغناء عن خدماته بنهاية الموسم، وذلك خلال الجلسة التي جمعتهما خلال الأيام الماضية.

وأكد فايلر أن بادجي لم يحصل على فرصته بشكل كامل مع الفريق حتى هذه اللحظة، خاصة وأنه بمجرد بدء الاعتماد عليه بشكل أساسي توقف النشاط الكروي في مصر والعالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، وأكد فايلر أن مُقتنع بإمكانيات بادجي وأنه سيكون له دور كبير مع الفريق خلال المرحلة المقبلة حتى في حالة التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، والذي سيكون ضمه على حساب واحد من الثنائي المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودي أو الأنجولي جيرالدو، خاصة بعدما منح فايلر الضوء الأخضر لرحيلهما عن الفريق وتسويقهما بنهاية الموسم لعدم الحاجة لخدماتهما.