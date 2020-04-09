شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يطالب بإلغاء الهبوط فى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف معتز البطاوى، المشرف على الكرة بفريق سيراميكا كليوباترا، أن ناديه يطالب رسمياً بإلغاء الهبوط فى حال عدم استكمال مباريات القسم الثانى هذا الموسم.

وقال المشرف على الكرة بفريق سيراميكا فى تصريحات إعلامية إنه ليس منطقيا أخد رأى 6 أندية فقط من إجمالى 36 فى القسم الثانى فى مصير المسابقة هذا الموسم، موضحا أن قرار هبوط 5 أندية من 12 يمثل عامل ضغط كبير على كل الأندية وكيف ستعوض الأندية عن التكاليف الكبيرة التى أنفقتها حال إلغاء النشاط.

وأضاف البطاوى أنه لابد من الوضع فى الاعتبار أن الكرة صارت صناعة قبل اتخاذ أى قرار، وتم الغاء الدورى مرتين خلال السنوات العشر السابقة وهذا رقم كبير لذا فان النادى يطالب بإلغاء الهبوط حال عدم استكمال دورى القسم الثانى.

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وكان معتز البطاوى قد أكد فى تصريحات سابقة رغبة نادى سيراميكا كليوباترا فى استئناف مسابقة دورى الدرجة الثانية، بما يتماشى مع تعليمات السلامة العامة والإجراءات الاحترازية التى فرضتها الحكومة المصرية، مشددا على أن ما يهمه فى المقام الأول هو حياة المواطن المصرى.

وقال البطاوى، "نحن فى نادى سيراميكا كليوباترا نستعد بكل قوة لاستئناف المسابقة فى الوقت الذى يراه المسئولون مناسبا، وإن كان هناك خطورة فى حالة اتخاذ هذا القرار فنحن ندعم ما تراه الحكومة المصرية صحيحا للحفاظ على أرواح المواطنين".

وأضاف فى تصريحات أبرزها الموقع الرسمى لنادى سيراميكا كليوباترا، "أعتقد أن العالم كله يمر بظروف استثنائية، وحال الإلغاء سيكون القرار صعبا علينا كنادي، لأننا أنفقنا ملايين الجنيهات من أجل تحقيق حلم الصعود، ويتبقى على تحقيقه خطوات قليلة، فلقد تعبنا كثيرا هذا الموسم، وتصدرنا المسابقة منذ اليوم الأول وحتى قبل التوقف".