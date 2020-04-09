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رحاب جمعة محترفة اليد تنضم لصفوف سان جينيان الفرنسى لمدة سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى سان جينيان الفرنسى التعاقد مع رحاب جمعة، نجمة اليد المحترفة فى فرنسا، لمدة سنة، بعد إنهاء تعاقدها مؤخرا مع نادى سامبر. وتطمح رحاب جمعة فى الصعود مع فريقها الجديد إلى الدورى الممتاز، بعد هبوطه إلى الدرجة الثانية، وأعلنت صفحة النادى منذ قليل التعاقد مع رحاب جمعة.

رحاب جمعة
رحاب جمعة

وأعلنت رحاب جمعة، لاعب كرة اليد المحترفة فى صفوف نادى سامبر الفرنسي، رحيلها عن الفريق ، مؤخرا  وقالت رحاب جمعة، عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك: صباح الخير عليكم جميعا، حان وقت رحيلى من نادى سامبر وأودع النادى والجمهور الجميل، لعبت عامين معكم واتعرفت على ناس وشخصيات رائعة، أتمنى لكم الأفضل فى القادم، وأتمنى نلتقى فى يوم، توقعاتكم ليا فى الجاى؟".

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ولعبت رحاب جمعة فى الدورى الفرنسى سنوات عديدة حتى تزوجت من فرنسى خلال رحلة احترافها فى فرنسا .

ويشهد الدورى الفرنسى لكرة اليد حالياً فترة توقف بسبب المستجد، وكانت رحاب جمعة قد أكدت من قبل أنها تمارس فى المنزل بتدريبات بدنية خفيفة للحفاظ على اللياقة لحين عودة النشاط مرة أخرى قبل أن تعلن عن رحيلها من صفوف سامبر.

وأوضحت رحاب جمعة أن اتباع التعليمات يجب أن يطبق على الجميع، خاصة فى السوبر ماركت الذى يتردد عليه الكثيرون لشراء أغراضهم اليومية لتفادى إنتشار فيروس كورونا، مؤكدة أنها ملتزمة تماما وزوجها الفرنسى بتطبيق جميع التعليمات التى أعلنتها الحكومة الفرنسية من أجل عدم تفاقم انتشار الفيروس.

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