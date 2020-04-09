شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مرتضي منصور أعلن للاعبى الزمالك تجديد عقد كارتيرون ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لاجتماع جمع مرتضى منصور رئيس الزمالك مع لاعبى الفريق فى ديسمبر الماضى، أكد خلاله رئيس النادى للاعبين أن الزمالك سيجدد عقد كارتيرون ولن يرحل بنهاية الموسم لأنه مدرب محترف ويمتلك خبرة كبيرة.

وجاء اجتماع رئيس الزمالك وقتها عقب الخسارة من طلائع الجيش فى الدورى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى الجولة الثامنة بالدورى، وكان وقتها اللقاء الأول الذى يخسره الأبيض تحت قيادة كارتيرون الذى تولى المسئولية الفنية خلفًا للصربى ميتشو.

من ناحية أخرى، وضع نادى الزمالك قائمة من اللاعبين الذين حددتهم إدارة النادى مع الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق ستكون هى صفقات الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد دراسة احتياجات الفريق والميزانية وملف الانتقالات بالكامل.

وحددت إدارة الزمالك قائمة تضم كلا من الجزائرى حسين بن عيادة ودونجا لاعب بيراميدز وحسام حسن مهاجم سموحة ووليد الكرتى لاعب الوداد، وكريم العراقى ظهير أيمن المصري، بخلاف عمر جابر الذى أصبح قريبا من العودة لبيته الزمالك فى الصيف المقبل، وسيتم اجراء تعديلات فى قائمة الصفقات وفقا لعملية المفاوضات مع اللاعبين وادارات انديتهم.

Advertisements

فيما نفى أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بفريق الزمالك عن دخول إدارة ناديه فى أى مفاوضات مع العراقى علاء مهاوى لاعب فريق الشرطة العراقي.

وكشف أحمد شوبير فى تصريحات إذاعية أن أمير مرتضى منصور نفى نفيا قاطعا دخول ناديه فى أى مفاوضات مع المدافع العراقى ولم يكن ضمن المرشحين للفريق.

يذكر أن تقارير صحفية كشفت أمس عن رغبة النادى الأهلى فى التعاقد مع علاء مهاوى لاعب فريق الشرطة العراقى خلال موسم الانتقالات الصيفية، حيث ذكرت قناة "الكأس" أن علاء مهاوى ظهير فريق الشرطة اقترب من الانتقال إلى الأهلى ليكون بديلا للمخضرم أحمد فتحى، الذى أعلن رسميا الرحيل عن المارد الأحمر عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الحالى.