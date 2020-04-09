شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينفى التفاوض مع العراقى علاء مهاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مسئولو نادى الزمالك الدخول فى أى مفاوضات مع العراقى علاء مهاوى لاعب فريق الشرطة العراقي. وكشف أحمد شوبير، فى تصريحات إعلامية، أن أمير مرتضى منصور نفى نفياً قاطعاً دخول الزمالك فى أى مفاوضات مع المدافع العراقى ولم يكن ضمن المرشحين على الفريق، وذلك خلال مكالمة هاتفية جمعت الثنائى مساء أمس.

يذكر أن تقارير صحفية كشفت أمس رغبة النادى الأهلى فى التعاقد مع علاء مهاوى لاعب فريق الشرطة العراقى خلال موسم الانتقالات الصيفية، وذكرت قناة "الكأس" أن علاء مهاوى ظهير فريق الشرطة اقترب من الانتقال إلى الأهلى ليكون بديلا للمخضرم أحمد فتحى، الذى أعلن رسميا الرحيل عن المارد الأحمر عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الحالى.

ويبلغ اللاعب العراقى من العمر 23 عاما، وبدأ مسيرته الاحترافية بكرة القدم مع فريق الكهرباء ومنه انتقل إلى الزوراء عام 2014، وفى يوليو عام 2017، انضم مهاوى إلى صفوف فريق الباطن السعودى، وتم فسخ العقد بالتراضى بين الطرفين بعد 3 أشهر لينتقل بعدها إلى صفوف فريق الشرطة.. وخاض علاء مهاوى 39 مباراة دولية مع منتخب العراق بداية من مباراة أستراليا عام 2016، ولعب آخر مباراة مع منتخب أسود الرافدين أمام البحرين نوفمبر الماضى فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويرغب الأهلى فى التعاقد مع مهاوى لتعويض رحيل احمد فتحى الذى ابلغ إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحى لبيراميدز فى وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل، وأكد مسئولو الأهلى أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحى مقابلا يليق بخبراته، والذى وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه فى الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز فى مفاوضات قوية مع أحمد فتحى، حيث تم إغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه فى الموسم وإعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادى نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبة حمله لشارة القيادة فى ظل وجود النجم عبد الله السعيد.