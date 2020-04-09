شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يمد فترة تعليق النشاط حتى نهاية أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد اليد مد تعليق نشاط اللعبة حتى نهاية أبريل، بناءً على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين.

وأكد مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد ، الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للدولة، ولم يتم فرض أى قرار بعودة النشاط إلا بقرار من الدولة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين والمواطنين.

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وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة وحتى السادسة صباحا، مع استمرار كل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مسبقا.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد استهل اجتماع الحكومة الأسبوعى أمس بتوجيه خالص الشكر والتقدير للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وضباط وأفراد القوات المسلحة، على التجهيزات والاستعدادات التى تم استعراضها أمس، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك فى إطار الوقوف جنباً إلى جنب القطاع المدنى فى التصدى لفيروس " كورونا" المستجد، ومساندته من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة لديه فى سبيل ذلك.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى، فى سياق حديثه عن أزمة فيروس كورونا أن ما تم تنفيذه من خطوات وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات تتعلق بالإصلاح الاقتصادى خلال السنوات الأخيرة الماضية هو ما أعطى القدرة للدولة المصرية على تحمّل تداعيات وتبعات هذه الأزمة العالمية الكبرى.