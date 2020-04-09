شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يتبرأ من فشل جلسة تجديد فتحي بالعين السخنة: "بنفذ الأوامر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرّأ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، من عدم تجديد أحمد فتحى لاعب الفريق للنادى خلال جلسة جمعت الثنائى فى العين السخنة، وأكد مدير الكرة أنه لم يكن صاحب قرار فى مسألة التجديد ولا فى مسألة العرض الأهلاوى.

وأوضح عبد الحفيظ أن هذا الملف من اختصاص لجنة التخطيط للكرة بالنادى، التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو ومعهم أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.

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وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن جلسة خاصة جداً جمعت عبد الحفيظ مع أحمد فتحي مؤخراً فى العين السخنة خلال توقف النشاط الرياضى على خلفية وباء "كورونا"، وتحدث فتحى مع عبد الحفيظ بشأن الهجوم الذى تعرض له مؤخراً من قبل كثيرون بعد عدم تجديد عقده مع النادى.

وقال أحمد فتحى لسيد عبد الحفيظ، الأهلى تأخر كثيراً فى فتح ملف التجديد معى.. كان من الممكن أن يُحسم هذا الملف مُبكراً لكن الأهلى تباطأ جداً فى التحدث معى بشأن التجديد، رغم أن الأهلى كان يعلم جيداً أننى أمتلك عروضاً مُغرية من أندية كثيرة، أبرزها بيراميدز خاصة أن هذه الأندية كانت ترغب فى شرائى خلال انتقالات يناير الماضية لكن الأهلى رفض رحيلي.

من جانبه، رد سيد عبد الحفيظ على أحمد فتحى، قائلاً، ليس لى علاقة بتأخر النادى فى التجديد لك.. أنا أقوم بتنفيذ الأوامر فقط وليس لى سُلطات التحدث مع أى لاعب فى مثل هذه الموضوعات المهمة إلا قبل الرجوع لرئيس النادى محمود الخطيب ولجنة التخطيط، وشدد مدير الكرة لأحمد فتحى على أنه برئ من أزمة عدم التجديد له.