شكرا لقرائتكم خبر عن المحامى السويسرى مونتييري يطمئن الأهلي بشأن تطورات قضية كهربا فى فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن المحامى السويسرى مونتنييرى النادى الأهلى بقوة موقف القلعة الحمراء فى قضية محمود عبد المنعم لاعب الفريق، المتداولة حالياً فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعدما قدم الزمالك شكوى ضد الأهلى بالاتحاد الدولى يتهمه فيها بتحريض اللاعب على الهروب من القلعة البيضاء الصيف الماضى للانتقال إلى صفوفه.

ويتابع مونتييرى هذه القضية بشكل قوى فى الفيفا وأكد لمسئولى الأهلى مؤخراً أن موقف النادى سليم وقوى فى هذا الصراع، بعدما سبق وأرسل الأهلى رداً رسمياً للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن الشكوى التى سبق وتقدم بها نادى الزمالك ضد الأهلى وأتهمه فيها بتحريض محمود عبد المنعم كهربا بالهروب من الزمالك للانتقال للأهلي.

وجاء رد الأهلى بعدما النادى إخطاراً من "فيفا" عن طريق اتحاد الكرة المصرى، يُطالبه بالرد على شكوى الزمالك بشأن صفقة كهربا الذى انتقل رحل من القلعة البيضاء الصيف الماضى لنادى أفيس البرتغالى دون موافقة الزمالك قبل أن يلعب للأهلى فى يناير الماضى، وقال الزمالك فى شكواه إن الأهلى حرض اللاعب على الرحيل من الزمالك بمساعدة النادى البرتغالى.

وأكد الأهلى فى رده على الفيفا بأن النادى بعيد تماماً عن هذا الاتهام وهذا التحريض، وشدد مسئولو القلعة الحمراء على أن أن الأهلى لم يكن طرفاً فى هذه الأزمة من قريب أو بعيد وأن النادى تعاقد مع كهربا قادماً من نادى أفيس البرتغالى وهو التعاقد الذى جاء بعد رحيل اللاعب من الزمالك قبل أكثر من ستة أشهر، كما أنه ليس هناك ما يُثبت أن الأهلى قام بتحريض كهربا على الرحيل من الزمالك وهذا اتهام غير منطقى وغير صحيح على الإطلاق.