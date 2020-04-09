الامارات | أسطورة السلة الأميركي يهزم شركة صينية "تجاريا"

شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة السلة الأميركي يهزم شركة صينية "تجاريا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج أسطورة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مايكل جوردان، منتصرا في نهاية المطاف من نزاعه القضائي المرتبط بعلامته التجارية، بعد أن حكمت المحكمة العليا في الصين لصالحه، منهية معركة قانونية استمرت ثمانية أعوام مع شركة ملابس رياضية صينية استخدمت اسمه بشكل غير قانوني.

وتعتبر حقوق الملكية الفكرية من أبرز الخلافات الجوهرية في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ووُقِّعت في يناير الماضي المرحلة الأولى من اتفاق تتعهد بموجبه بكين بتحسين حماية الملكية الفكرية. وضمن روحية هذا الاتفاق، حظر القرار التاريخي، الذي صدر في أواخر الشهر الماضي، على شركة "كياودان سبورتس"، ومقرها فوجيان، من استخدام الترجمة الصينية لاسم جوردان "كياو دان".

ويتمتع أسطورة شيكاغو بولز الفائز بلقب الدوري الأميركي للمحترفين ست مرات بين 1991 و1998، بشعبية ضخمة في الصين، البلد الذي يعشق كرة السلة.

وجاء قرار المحكمة العليا ليلغي حكمين سابقين صدرا لصالح الشركة الصينية، لكن مع ذلك، فإنه ما زال يسمح للشركة بالاستمرار في استخدام شعارها الشبيه بشعار "جامبان"، الذي تستخدمه "نايكي" في ترويجها لماركة "آر جوردان" للأحذية الرياضية.

إلا أن السماح للشركة الصينية بالإبقاء على الشعار لم يحسم بعد، إذا أبقت المحكمة العليا الباب أمام إعادة المحاكمة بعدما أحالت القضية الى مكتب الملكية الفكرية في الصين.

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وفي 2016 فاز جوردان بحقوق كتابة اسمه بأحرف صينية، لكن المحكمة العليا أيدت حق الشركة في استخدام علامتها التجارية "كياو دان" بالإنجليزية.وفي بيان صادر عنها الثلاثاء في موقع ويبو الموازي لتويتر في الصين، قالت الشركة الصينية أن الحكم "لن يؤثر على الاستخدام العادي لعلاماتها التجارية الحالية، ولن يؤثر على العمليات التجارية العادية". وتدير شركة الملابس الرياضية التي تأسست عام 2000، أكثر من 5700 متجر في جميع أنحاء البلاد.

وفي عام 2017، مُنِحَت شركة "نيوبالنس" للملابس الرياضية 1,5 مليون دولار كتعويض عن حقوق الملكية من قبل محكمة صينية بسبب شعارها الشهير "أن"، والذي تم نسخه بشكل غير قانوني من قبل شركة أحذية رياضية محلية.

ويأتي الحكم لصالح جوردان، والذي يشكل انتصارا نادرا لأي علامة تجارية غربية في قضايا انتهاك حقوق الملكية الفكرية في الصين، بعد أن بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيقا شاملا بخصوص سجل الصين في مجال الملكية الفكرية.

وقالت الأمم المتحدة هذا الأسبوع أن الصين أصبحت العام الماضي الرائدة عالميا من ناحية تسجيل براءات الاختراع الدولية، وأزاحت بذلك الولايات المتحدة عن الصدارة التي احتلتها لأكثر من أربعة عقود.