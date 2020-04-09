- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لينارت غريل ينضم الى ليفركوزن في زمن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020
تعاقد نادي باير ليفركوزن المنتمي لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم مع الحارس الدولي الشاب لينارت غريل ابتداء من الموسم المقبل وحتى 2024.
لينارت الذي يلعب لنادي كايزرسلاوترن الذي يلعب في الدرجة الثالثة وهو حارس المنتخب الالماني لتحت 21 عاما انتقل الى ليفركوزن في ظروف كافة الانشطة الرياضية متوقفة بسبب تفشي فيروس كورونا وقد علق على هذا الانضمام المدير الرياضي لليفركوزن سيمون رولفس حيث قال: "لقد نجحنا في ضم حارس موهوب انه شاب رائع وصفقة واعدة للفريق".
يذكر ان رابطة الدوري الالماني لكرة القدم قررت إيقاف كل المباريات حتى 30 نيسان الحالي على الأقل.
كانت هذه تفاصيل خبر لينارت غريل ينضم الى ليفركوزن في زمن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.