لينارت غريل ينضم الى ليفركوزن في زمن كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

تعاقد نادي ​باير ليفركوزن​ المنتمي لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم مع الحارس الدولي الشاب ​لينارت غريل​ ابتداء من الموسم المقبل وحتى 2024.



لينارت الذي يلعب لنادي كايزرسلاوترن الذي يلعب في الدرجة الثالثة وهو حارس المنتخب الالماني لتحت 21 عاما انتقل الى ليفركوزن في ظروف كافة الانشطة الرياضية متوقفة بسبب تفشي فيروس كورونا وقد علق على هذا الانضمام المدير الرياضي لليفركوزن سيمون رولفس حيث قال: "لقد نجحنا في ضم حارس موهوب انه شاب رائع وصفقة واعدة للفريق".

يذكر ان رابطة ​الدوري الالماني​ لكرة القدم قررت إيقاف كل المباريات حتى 30 نيسان الحالي على الأقل.