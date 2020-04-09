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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هالاند يرسل مؤشرات ايجابية الى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020
اشارت صحيفة الاس الاسبانية الى ان لاعب نادي بوروسيا دورتموند ايرلينغ هالاند وجه رسائل الى نادي ريال مدريد بهدف الانتقال اليه، من خلال الثناء على ما يقدمه لاعبوه.
وكان هالاند قد انتقل الى دورتموند حيث سجل 12 هدفاً في 11 مباراة لعبها.
واضافت الصحيفة ان ريال مدريد يعلم ان هالاند سيوافق على الانتقال الى البيرنابيو في حال جرى دفع البند الجزائي في عقده والذي يصل الى 75 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الشتوية في موسم 2021 – 2022.
في وقت ستسهل العلاقة الجيدة بين رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ورئيس مجلس ادارة دورتموند فاتسكه انتقال اللاعب الى الدوري الاسباني.
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