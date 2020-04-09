اخبار الرياضه

هالاند يرسل مؤشرات ايجابية الى ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هالاند يرسل مؤشرات ايجابية الى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

اشارت صحيفة الاس الاسبانية الى ان لاعب نادي ​بوروسيا دورتموند​ ​ايرلينغ هالاند​ وجه رسائل الى نادي ​ريال مدريد​ بهدف الانتقال اليه، من خلال الثناء على ما يقدمه لاعبوه.

Advertisements

وكان هالاند قد انتقل الى دورتموند حيث سجل 12 هدفاً في 11 مباراة لعبها.

واضافت الصحيفة ان ريال مدريد يعلم ان هالاند سيوافق على الانتقال الى البيرنابيو في حال جرى دفع البند الجزائي في عقده والذي يصل الى 75 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الشتوية في موسم 2021 – 2022.

في وقت ستسهل العلاقة الجيدة بين رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ورئيس مجلس ادارة دورتموند فاتسكه انتقال اللاعب الى ​الدوري الاسباني​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هالاند يرسل مؤشرات ايجابية الى ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا