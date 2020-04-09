شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماني: كنت اقرب الى مانشستر يونايتد من ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020 كشف مهاجم نادي ​ليفربول​ السنغالي ​ساديو ماني​ انه كان قريب من الانتقال الى مانشستر يونايتد قبل انتقاله الى الاينفيلد روود واللعب مع نادي ليفربول مقابل 30 مليون باوند حيث نجح في احراز لقب دوري ابطال اوروبا، كما اصبح قريباً من احراز لقب ​الدوري الانكليزي الممتاز​ قبيل توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا.

واضاف ماني انه في عام 2016 كان التركيز من قبل وكيل اعماله على الانتقال من ساوثهمبتون الى مانشستر يونايتد، بعد ان كان وكيل اعماله يعتبر ان ما تحقق مع الريدز خلال السنوات الاربعة الماضية بقيادة المدرب الالماني يورغن كلوب كان من الصعب جداً تحقيقه.

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