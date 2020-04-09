شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد المصري يرفض فكرة الغاء الموسم الحالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020 اعلن نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة ​الاتحاد المصري لكرة القدم​، ​جمال محمد علي​، ان اللجنة لا تفكر ابدا في الغاء الموسم الحالي بعد ان تم ايقاف كافة الفعالات الرياضية بسبب انتشار وباء كورونا في كافة انحاء العالم بل هي تدرس الوقت الذي يمكن ان تستعيد البطولة رونقها شرط انتهاء الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة هذا الوباء.

Advertisements وفي حديث تلفزيوني قال فيه: "هدفنا عودة المسابقات المحلية، والاتحاد بحاجة لثلاثة اشهر فقط لانهاء مسابقة الدوري". وأضاف: "قرار إلغاء الموسم الرياضي هو أبعد الحلول بالنسبة لنا". وختم: "في حال تم الغاء الدوري لن يكون بمقدورنا تحديد البطل لأن المنافسة على لقب البطولة مازالت قائمة".

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