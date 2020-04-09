شكرا لقرائتكم أمير مرتضى عن تفواض الزمالك مع العراقى علاء مهاوى: غير صحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفي أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة بفريق الزمالك عن دخول إدارة ناديه في أي مفاوضات مع العراقي علاء مهاوي لاعب فريق الشرطة العراقي.

وكشف احمد شوبير في تصريحات إعلامية ان امير مرتضي منصور نفي نفيا قاطعا دخول ناديه في أي مفاوضات مع المدافع العراقي ولم يكن ضمن المرشحين علي الفريق، وذلك خلال مكالمة هاتفية جمعت الثنائي مساء أمس.

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يذكر ان تقارير صحفية، كشفت أمس ، عن رغبة النادى الأهلى فى التعاقد مع علاء مهاوى لاعب فريق الشرطة العراقى خلال موسم الانتقالات الصيفية، حيث ذكرت قناة "الكأس" أن علاء مهاوى ظهير فريق الشرطة اقترب من الانتقال إلى الأهلى ليكون بديلا للمخضرم أحمد فتحى، الذى أعلن رسميا الرحيل عن المارد الأحمر عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الحالى.

ويبلغ اللاعب العراقى من العمر 23 عاما، وبدأ مسيرته الاحترافية بكرة القدم مع فريق الكهرباء ومنه انتقل إلى الزوراء عام 2014، وفى يوليو عام 2017، انضم مهاوى إلى صفوف فريق الباطن السعودى، وتم فسخ العقد بالتراضى بين الطرفين بعد 3 أشهر لينتقل بعدها إلى صفوف فريق الشرطة.. وخاض علاء مهاوى 39 مباراة دولية مع منتخب العراق بداية من مباراة أستراليا عام 2016، ولعب آخر مباراة مع منتخب أسود الرافدين أمام البحرين نوفمبر الماضى فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع مهاوي لتعويض رحيل احمد فتحي الذي ابلغ إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحى لبيراميدز فى وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل، وأكد مسئولو الأهلى أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحى مقابلا يليق بخبراته، والذى وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه فى الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز فى مفاوضات قوية مع أحمد فتحى، حيث تم إغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه فى الموسم وإعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادى نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبة حمله لشارة القيادة فى ظل وجود النجم عبد الله السعيد.