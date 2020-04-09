شكرا لقرائتكم تفاصيل جلسة العين السخنة بين سيد عبد الحفيظ وأحمد فتحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبرّأ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي من عدم تجديد أحمد فتحي لاعب الفريق للنادي وذلك خلال جلسة جمعت الثنائي منذ أيام في العين السخنة حيث أكد مدير الكرة أنه لم يكن صاحب قرار في مسألة التجديد ولا في مسألة العرض الأهلاوي ، وأوضح عبد الحفيظ أن هذا الملف من إختصاص لجنة التخطيط للكرة بالنادي التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو ومعهم أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.

وعلم "الخليج 365" أن جلسة خاصة جداً جمعت عبد الحفيظ مع أحمد فتحي مؤخراً في العين السخنة خلال توقف النشاط الرياضي على خلفية وباء "كورونا" وتحدث فتحي مع عبد الحفيظ بشأن الهجوم الذى تعرض له مؤخراً من قبل كثيرون بعد عدم تجديد عقده مع النادي.

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وقال أحمد فتحي لسيد عبد الحفيظ: الاهلي تأخر كثيراً في فتح ملف التجديد معي ..كان من الممكن أن يُحسم هذا الملف مُبكراً لكن الاهلي تباطئ جداً في التحدث معي بشأن التجديد رغم أن الاهلي كان يعلم جيداً أنني أمتلك عروضاً مُغرية من أندية كثيرة أبرزها بيراميدز خاصة وأن هذه الأندية كانت ترغب في شرائي خلال إنتقالات يناير الماضية لكن الاهلي رفض رحيلي.

من جانبه ، رد سيد عبد الحفيظ على أحمد فتحي ، قائلاً: ليس لي علاقة بتأخر النادي في التجديد لك..أنا أقوم بتنفيذ الأوامر فقط وليس لي سُلطات التحدث مع أي لاعب في مثل هذه الموضوعات الهامة إلا قبل الرجوع لرئيس النادي محمود الخطيب ولجنة التخطيط ، وشدد مدير الكرة لأحمد فتحي على أنه برئ من أزمة عدم التجديد له.