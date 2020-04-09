شكرا لقرائتكم حصة لغة من أحمد ناجى لابنته عبر "تيك توك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغل أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالى، فترة العزل المنزلى فى مداعبة ابنيه بفيديو جديد على "تيك توك"، التطبيق الذى شاع استخدامه مؤخراً بين نجوم الرياضة، للتغلب على أوقات الفراغ في فترة العزل المنزلى فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا العالمى، وأدى ناجى فى الفيديو برفقة ابنته ندى "حصة املاء فى كيفية كتابة الكلمات".

وفى وقت سابق قال أحمد ناجى مدرب حراس نادى سموحة حاليًا ومدرب حراس الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، إن اهتمامى بالحارس الثانى والثالث هو نفس اهتمامي بالحارس الأول، وأكد ناجي في تصريحات تليفزيونية "بعد رحيل عصام الحضرى عن الأهلى، لم نقلق من الدفع بأميرعبد الحميد كأساسى، بسبب جاهزيته بشكل دائم".

وتابع: "لم نتأثر برحيل عصام الحضري وأمير عبدالحميد كان على قدر الثقة، ونجحنا في حصد لقب كأس مصر بأمير، كما لعبنا في كأس العالم للأندية بأمير عبد الحميد وتألق بشكل كبير فهو حارس عملاق"، وأشار "لم أعرف برحيل الحضري إلا بعد استقلاله الطيارة ولم نتأثر برحيل الحضري بالأهلي لا يتأثر برحيل أي لاعب".

Advertisements

وقال أحمد ناجي، إن عصام الحضري، من أفضل الحراس في تاريخ مصر من حيث الأرقام، مضيفاً "لكن استمرار الحضري على القمة 25 سنة أكذوبة.. هناك العديد من الحراس المميزين لعبوا فى وجوده".

وأوضح: "رأينا أحمد الشناوى لعب فى وجود الحضرى، وشريف إكرامى لعب في وجود الحضري، ومحمد الشناوي، فرغم ان الحضري حارس كبير لكن مصر مليئة بالمواهب فى مركز حراسة المرمى، مضيفا "مكنش ينفع حارس مرمى منتخب مصر في كأس العالم يكون الحضري صاحب الـ45 عاما".