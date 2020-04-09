شكرا لقرائتكم خالد الغندور: بيراميدز يتراجع عن ضم أحمد فتحي.. والجوكر يخسر 50 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية تراجع نادي بيراميدز عن إتمام صفقة انتقال احمد فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي. وقال خالد الغندور أنه وعلى مسئوليته تراجع نادي بيراميدز عن إتمام تعاقده رسميا مع لاعب الأهلي بعد توقيع عقود بقيمة 50 مليون جنيه لمدة 3 مواسم. وأضاف الغندور أن تراجع بيراميدز عن إتمام التعاقد مع احمد فتحي بفعل فاعل وأن الأمر لم يكن في حسبان اللاعب ان يتراحع النادي عن التعاقد.

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