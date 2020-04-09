شكرا لقرائتكم مونتيرى يطمئن مسئولى الأهلى بشأن قضية كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طمأن المحامي السويسري مونتنييري النادي الاهلي بقوة موقف القلعة الحمراء في قضية محمود عبد المنعم لاعب الفريق المتداولة حالياً في الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعدما قدم الزمالك شوى ضد الاهلي للفيقا يتهمه فيها بتحريض اللاعب على الهروب من القلعة ابليضاء الصيف الماضي للإنتقال للقلعة البيضاء.

ويتابع مونتييري هذه القضية بشكل قوي في الفيفا وأكد لمسئولو الاهلي مؤخراً أن موقف النادي سليم وقوي في هذا الصراع بعدما سبق وأرسل الاهلي رداً رسمياً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن الشكوى التي سبق وتقدم بها نادي الزمالك ضد الأهلي وأتهمه فيها بتحريض محمود عبد المنعم كهربا بالهروب من الزمالك للانتقال للأهلي.

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وجاء رد الأهلي بعدما النادي إخطاراً من "فيفا" عن طريق اتحاد الكرة المصرى، يُطالبه بالرد على شكوى الزمالك بشأن صفقة كهربا الذى انتقل رحل من القلعة البيضاء الصيف الماضى لنادى أفيس البرتغالى دون موافقة الزمالك قبل أن يلعب للأهلى فى يناير الماضى وقال الزمالك في شكواه أن الأهلي قام بتحريض اللاعب على الرحيل من الزمالك، بمساعدة النادى البرتغالى.

وأكد الاهلي في رده على الفيفا بأن النادي بعيد تماماً عن هذا الإتهام وهذا التحريض وشدد مسئولو القلعة الحمراء على أن أن الأهلى لم يكن طرفاً فى هذه الأزمة من قريب أو بعيد وأن النادى تعاقد مع كهربا قادماً من نادى أفيس البرتغالى وهو التعاقد الذى جاء بعد رحيل اللاعب من الزمالك قبل أكثر من ستة أشهر، كما أنه ليس هناك ما يُثبت أن الأهلى قام بتحريض كهربا على الرحيل من الزمالك وهذا اتهام غير منطقى وغير صحيح على الإطلاق.