شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط بالأهلى تفتح ملف قطاع الناسئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفتح لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي ملف قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة من أجل دراسة احتياجات هذا القطاع جيداً وما يحتاجه من سُبل مختلفة من أجل تدعيمه بالشكل الجيد والذي ينجح من خلاله في إفراز عناصر جيدة للفريق الأول.

وترغب لجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو في الوقوف على مستوى بعض المدربين وإمكانية إجراء بعض التغييرات في هذا القطاع الذي يترأسه فتحي مبروك بما يتناسب من احتياجات المرحلة المقبلة.

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من ناحية أخرى ، كلفت لجنة التخطيط بالأهلي أمير توفيق مدير التعاقدات بالدخول في مفاوضات رسمية مع ساشا وكيل رينيه فايلر المدير الفني للفريق لتجديد عقده واستمراه مع الفريق خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي رحب فايلر بتجديد عقده لمدة موسمين، رغم أنه يملك في جعبته حالياً 3 عروض أحدهم من الدورى السويسرى والعرضين الآخرين في الخليج، إلا أنه يرغب فى الاستمرار مع الأهلى، فى الوقت الذى يرفض فايلر التوقيع بشكل رسمي قبل الحصول على الضوء الأخضر من أسرته بالموافقة على استمراره فى الدوري المصري وهو ما سيحدث في جلسة بسويسرا عقب فتح المجال الجوي

واستقر مسئولو الأهلى على رفع راتب فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً فى الموسم المقبل.