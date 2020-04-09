شكرا لقرائتكم "الحركة بركة" شعار محمد عبد الغنى فى فترة العزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحرص محمد عبد الغنى مدافع الزمالك على الحفاظ على لياقته البدنية استعداداً لعودة النشاط الكروى فى أى وقت حيث ظهر اللاعب عبر حسابه على انستجرام "بيشيل حديد" وعلق قائلا:"الحركة بركة" ،ويحصل فريق نادى الزمالك حاليا على راحة سلبية من التدريبات و المباريات مثل باقى الفرق فى ظل تعليق النشاط لوقاية اللاعبين من فيروس كورونا .

وفى وقت سابق كشف محمد عبدالغني، نجم خط دفاع فريق الكرة بنادي الزمالك، عن كواليس انضمامه للزمالك منذ موسمين مؤكدا ان لحظة توقيعه للزمالك هي الأبرز في حياته.

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وقال عبد الغني في تصريحات لقناة نادي الزمالك مؤخرا أنه وقع لصفوف الفريق الأبيض على بياض، وأن المدير الفني خالد جلال، كان سبباً رئيسياً في انتقالي للزمالك، مضيفا : "كنت قريباً من الانتقال لإنبي بعد اعجاب ايهاب جلال بي، وهو ما تزامن مع تولي خالد جلال تدريبي في إف سي مصر، والذي رشحني للزمالك".

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى، حيث من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا أن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.