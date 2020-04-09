شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. أقصر قمة بين الأهلى والزمالك تستغرق 4 دقائق فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 9 أبريل ، جرت أحداث أقصر مباراة ديربي جمعت بين الأهلي والزمالك في التاريخ، عندما تواجها في موسم 1998-1999، حيث شهدت الدقيقة الرابعة تدخل عنيف من جانب أيمن عبد العزيز لاعب وسط الزمالك، ضد إبراهيم حسن الظهير الأيمن لفريق الأهلي.

الحكم الفرنسي مارك باتا، الذي كان يقود المباراة، أشهر البطاقة الحمراء في وجه أيمن عبد العزيز، وهو ما أثار غضب لاعبي الفريق الأبيض، والجهاز الفني بقيادة فاروق جعفر وقتها، وقرر الأخير انسحاب فريقه من المباراة.

خاض الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كل من عصام الحضري – ابراهيم حسن – ابراهيم سعيد – مشير حنفي- محمد يوسف – سيد عبد الحفيظ – علي ماهر – هادي خشبة – ياسر ريان – حسام حسن – علاء ابراهيم

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بينما خاض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من عبد الواحد السيد – عمرو فهيم – سامي الشيشيني – بشير التابعي – حسام عبد المنعم – محمد القط – محمد كمونة – أيمن عبد العزيز – طارق مصطفي – محمد صبري – عبد اللطيف الدوماني.

ويعد فريق الزمالك من الأندية التى تبحث عن استغلال فترة تجميد النشاط الرياضي في مصر، لترتيب الأوراق فرغم أن الفارس الأبيض نجح في شهر فبراير الماضي في خطف بطولة كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي بنتيجة 3/1، ثم الفوز بلقب كأس السوبر المصري في الإمارات أمام منافسه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح، إلا أنه ابتعد عن المنافسة على قمة الدورى.

وتعتبر فترة التوقف بمثابة راحة للاعبى الأبيض من المشاركات المتتالية إلى جانب إعادة ترتيب الأوراق في البطولة المحلية، وابتعد الزمالك عن المنافسة على المركز الأول، وتراجع إلى المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بفارق وصل إلى 18 نقطة واضحة أمام منافسه المارد الأحمر .