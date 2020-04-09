شكرا لقرائتكم هل يلمح شوبير لعودة أحمد فتحى للقلعة الحمراء ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتقد الإعلامى أحمد شوبير هجوم بعض من جماهير النادى الأهلى على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفضهم عودة أحمد فتحى مرة أخرى للقلعة الحمراء قائلا : " الناس اللى هترفض عودة أحمد فتحي للأهلي بقولهم إيه علاقة ده بالمبادئ والقيم "
وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية : " أحمد فتحي لم يخطئ بإيقاف مفاوضات الأهلي والعودة لها مرة أخري والقرار الأخير للنادي"
مشيرا إلى أنه لا يمكن لمجلس الأهلي اتخاذ قرار رحيل أو بقاء أحمد فتحي بناءا على رغبة السوشيال ميديا ويجب اتخاذ القرار فنيا
وعن مفاوضات الزمالك لم يجدد عقد محمود علاء حتى الآن بسبب الفلوس ، فكيف سيتعاقد مع أحمد فتحي بالملايين
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