شكرا لقرائتكم حسام باولو يجهز زينة رمضان مع أطفاله بالمنزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى حسام باولو مهاجم طلائع الجيش الحالى والزمالك السابق أن يستقبل الشعب المصرى شهر رمضان وقد ازال الله عنا الوباء ، ونشر باولو عبر حسابه على انستجرام فيديو لاطفاله فاطمة ويوسف يجهزون زينة رمضان وعلق قائلا : "كل سنة وانتم طيبين ورمضان جاى على الابواب ، ان شاء الله ربنا يبعد عنا الوباء عشان نصلى التروايح فى المسجد"

ومنذ ساعات قليلة ، أكد حسام باولو أنه عانى الأمرين للوصول الى حلمه باللعب في الدوري الممتازمؤكداً أنه كان يعمل في الأرض مقابل 7 جنيهات في اليوم الواحد وأنه لعب بصفوف عدة أندية بداية من الدرجة الرابعة وحتى الدوري المصري الممتاز.

وقال باولو أنه بدأ اللعب في طوخ وحصل وقتها على 150 جنيه في الشهر كراتب من كرة القدم قائلاً أنه تألقه بالدرجة الثالثة أول موسم وتسجيله 27 هدفاً ساهم في اهتمام غزل المحلة التي قضى فيها فترة معايشة أسبوع قبل ان يرحل ويذهب الى سكر أبوقرقاص ومن بعدها لفريق الشمس الذي وقع معه مقابل 75 الف جنيه في الموسم الواحد حصل منها على 12 ألف جنيه مقدم تعاقد.

وتابع باولو أنه تقدم لاختبارات الأهلي والزمالك ولم يلقى قبولا حتى أنه تألق اثناء تقدمه للقلعة البيضاء الا ان المسئولين وقتها استبعدوه نهائياً.

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تابع حسام باولو أن أول مواسمه في الدوري المصري الممتاز عن طريق الداخلية وكان وقتها بعمر الثلاثين حيث تم التعاقد معه من الشماس مقابل 56 ألف جنيه للأخير بخلاف حصوله على راتب قدره 75 ألف جنيه حصل على 16 ألف جنيه منهم مقدم تعاقد.

وتابع: "رفضت الحديث مع علاء عبد العال في الفلوس وقلتله عايز ألعب دوري ممتاز مش فارق معايا الفلوس" وخلال 6 اشهر سجلت 5 أهداف وكانت أول مباراة أمام انبي وشاركت بخمس دقائق فقط.

بعدها استطعت الانتقال الى نادي سموحة بعد الفوز بلقب هداف الدوري لأتوج مجهودي في الموسم التالي باللقب للعام الثاني على التوالي ووقتها أمي كانت بتدعي الزمالك يكسب وباسم مرسي ما يسجلشي علشان أحسم لقب هداف الدوري مع سموحة.