شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وليد ازارو يستعيد ذكرياته مع أحمد فتحى فى الرحلة الأهلاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى المعار للاتفاق السعودى، ذكرياته مع أحمد فتحى نجم الأهلى، ونشر المهاجم المغربى فيديو هدف سجله من صناعة "الجوكر" عبر ستورى إنستجرام وعلق قائلا، "صديقى".

من ناحية أخرى، كشف الإعلامى أحمد شوبير عن كل السيناريوهات المحتملة أمام أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى والمنتخب الوطنى، بعدما ترددت أنباء عن تراجع بيراميدز فى تنفيذ تعاقده مع فتحى بداية من الموسم المقبل.

وقال أحمد شوبيرعبر قناة أون تايم سبورت، "هناك كلام متداول أنه رغم توقيع احمد فتحي مع بيراميدز إلا أن بيراميدز فى طريقه للتراجع عن التعاقد مع اللاعب، بداعى أن المدير الفنى يرغب فى لاعب صغير السن".

Advertisements

وأضاف شوبير، أنه مع افتراض صحة الكلام المتداول فإن فتحى أمامه إما الانضمام للزمالك، وعلى مسئوليتى الزمالك لا يمتلك سيولة لدفع 25 مليون جنيه لأحمد فتحى، ويبقى السيناريو الأخير وهو العودة للأهلى، وهى لن تكون إلا عن طريق مكالمة منه للمسئولين فى إدارة الأهلى وطلب عودة المفاوضات لأنه هو الذى أنهى عملية التفاوض بعد مهلة الـ 48 ساعة.

وأشار أحمد شوبير إلى أنه فى حال اتخاذ أحمد فتحى هذه الخطوة فاعتقادى الشخصى أن إدارة الأهلى لن تعاند فى حال حاجتها للاعب فنيا، قائلا، "بناءً على ما سبق أتوقع اقتراب عودة فتحى للأهلى".