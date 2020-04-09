شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أيمن أشرف جوكر فايلر فى الأهلى يحتفل بعيد ميلاده الـ29 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم الخميس، أيمن أشرف مدافع النادى الأهلى بعيد ميلاده الـ29 فهو من مواليد 9 أبريل 1991، بدأ أيمن اشرف، مسيرته الكروية، مع النادي الأهلي، فهو أحد ناشئ الفريق، حيث كانت أول مباراة له بقميص القلعة الحمراء أمام اتحاد الشرطة عندما رحل جيلبيرتو عن الفريق، كما شارك أيضًا في مباراة الأهلي والزمالك موسم 2010 في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الايجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

أيمن أشرف لعب لثلاثة أندية عبر مسيرته مع الساحرة المستديرة، والتى بدأها بين ناشئى النادى الأهلى، قبل أن ينتقل إلى بنى سويف ثم إلى سموحة، قبل أن يعود إلى بيته بالقلعة الحمراء موسم 2017/2018، ليبدأ مسيرة جديدة مع الفريق.

لعب أيمن أشرف فى غير مركزه لموسم كامل وتألق بمركز المدافع موسم 2017 عندما تولى حسام البدرى قيادة الفريق الأحمر ليوظفه فى قلب الدفاع بعد الإصابات التى عصفت بمدافعى الفريق، وتألق أشرف وثبت أقدامه فى هذا المركز، وعندما كان يحتاجه الأهلى فى مركزه الأساسى كظهير أيسر كان يؤدى على النحو المطلوب أيضاً.

ويعد أيمن أشرف من القطع الأساسية للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى خلال الموسم الجاري لأنه يمتاز باخراج الكرة بسهولة ودقة عالية من الخط الدفاعي وقدرته أيضا على اللعب بأكثر من مركز.

Advertisements

واستخدم فايلر أيمن أشرف في قلب الدفاع والجبهة اليسرى هذا الموسم واختاره على حساب التونسي علي معلول في بعض المباريات المهمة مثل موقعة الهلال السودانى بدوري الابطال الأفريقي.

ويعد أيمن أشرف من الركائز في صفوف المنتخب المصري بالفترة الماضية وحاليا تحت قيادة حسام البدري الذي يستخدمه في مركز الظهير الأيسر ويظهر بصورة جيدة.

ومؤخراً قامت إدارة النادي الأهلي بتعديل وتمديد عقد أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد موافقة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق بالتنسيق مع لجنة التخطيط بالنادي.

وقام مسئولو النادي الأهلي بتمديد عقد أيمن أشرف لمدة موسم إضافي لينتهي موسم 2024، كما قام بتعديل عقده من حيث القيمة المالية خاصة وأن اللاعب يشارك في صفوف الفريق بشكل أساسي، ويقدم مستويات ممتازة مع الفريق الأحمر طوال السنوات الماضية.